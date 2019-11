Grootbedrijf moet mkb binnen 30 dagen betalen

Dat doet Keijzer omdat er geen schot zit in de termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van mkb’ers betalen. Uit recente cijfers blijkt dat gemiddelde al jarenlang net iets boven 40 dagen te schommelen. Vooruitgang is er niet, ook niet nadat de wettelijke termijn in 2017 op 60 dagen werd gesteld.

Daarom gaat de staatssecretaris nu steviger ingrijpen. „Een goed draaiende economie geeft minder aanleiding tot lange betaaltermijnen dan een moeizaam draaiende economie”, schrijft Keijzer. „Daarom vind ik het zorgelijk dat de betaaltermijnen ook in recente jaren niet de gewenste ontwikkeling laten zien. Het geeft verder te denken dat betalingen van grote bedrijven in de richting van het mkb een minder gunstige ontwikkeling laten zien dan de algemene, licht dalende tendens.”

Keijzer gaat ’kort na de jaarwisseling’ het nieuwe beleid naar de Kamer sturen. Of daar bijvoorbeeld ook een boete of berisping bij komt voor bedrijven, geeft de staatssecretaris nog niet prijs. Ze wil eerst de evaluatie voor de wet betalingstermijnen grote bedrijven afwachten.