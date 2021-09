Bitcoin hard onderuit na primeur voor El Salvador

Volgens analisten kiezen beleggers eieren voor hun geld, nu de bitcoin er de afgelopen dagen niet in geslaagd is om boven de belangrijke grens van $53.000 te stijgen. De digitale munt was sinds eind vorige maand circa 12% meer waard geworden. In april bereikte de bitcoin een record van $64.895.

Wettig betaalmiddel

De bitcoin staat op verlies op de dag dat El Salvador het eerste land ter wereld is geworden waar de cryptomunt wordt geaccepteerd als wettig betaalmiddel. Iedere inwoner die er een rekening opent in de bitcoin-portemonnee Chivo van de overheid krijgt $30 aan bitcoin cadeau. Het Centraal-Amerikaanse land heeft de afgelopen tijd 400 bitcoins ingekocht voor circa €17,5 miljoen.

Het tot wettig betaalmiddel maken van bitcoin ging op de eerste dag gepaard met problemen. Zo was de digitale portemonnee Chivo een tijd lang niet te gebruiken vanwege serverproblemen. „Het systeem is offline terwijl de capaciteit van de servers wordt vergroot”, twitterde president Nayib Bukele.

Bitcoin een wettig betaalmiddel maken naast de Amerikaanse dollar was een plan van Bukele. Hij hoopt ook dat meer mensen zo gebruik kunnen maken van het financiële systeem. Uit peilingen zou blijken dat Salvadoranen sceptisch zijn over het gebruik van de bitcoin, onder meer doordat de waarde flink kan schommelen. Critici wijzen erop dat het de risico’s voor financiële instellingen groter zou kunnen maken. Ook zouden cryptomunten zoals bitcoin het witwassen van geld vergemakkelijken.

Goedkoper om geld te sturen

Met bitcoins wordt het voor inwoners van El Salvador die in het buitenland werken, meestal in de Verenigde Staten, goedkoper om geld te sturen naar hun familie. Dat kost Salvadoranen nu jaarlijks honderden miljoenen dollars aan commissies. Bedrijven in het land zullen de digitale munt moeten accepteren in ruil voor goederen en diensten. De overheid gaat bitcoins ook accepteren voor het betalen van belastingen.

El Salvador is van plan nog veel meer bitcoins te kopen, zei president Nayib Bukele eerder op Twitter. Het kleine land had in 2020 een bruto binnenlands product van ruim $24 miljard. Volgens de meest recente cijfers van de Wereldbank leeft 29% van de bevolking onder de armoedegrens. Zij verdienen minder dan $5,50 per dag.