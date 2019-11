Deal Signify voor LiFi in vliegtuigen

Financiële details voor de deal zijn niet bekendgemaakt.

LiFi heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van wifi. Zo stoort LiFi geen andere verbindingen, wat een groot pluspunt is in de luchtvaart. Een nadeel van de techniek waarin Signify voorop loopt is dat de verbinding alleen met vrij zicht werkt en dus niet een hele kamer kan bestrijken en al helemaal niet door muren werkt. In een vliegtuig is dat geen groot probleem.