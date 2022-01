Beursblog: AEX en Wall Street zonnig gestemd

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De Amsterdamse beurs zit donderdagmiddag in de lift na lagere koersen in de ochtend. Beleggers trekken zich op aan optimisme in de VS, waar de economie in het afgelopen kwartaal harder is gegroeid dan verwacht. Rond 15.20 uur koerst de AEX-index 0,5% hoger op 756 punten. Biotechconcern Galapagos is de grote winnaar op Beursplein 5.