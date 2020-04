Bevroren facturen in vlees- en wijnhandel

Mikel (r.) en zijn broer Patrick Pouw in de koelcel van hun vleeshandel. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

„Wij bekijken het van de positieve kant”, stelt directeur Mikel Pouw van de oudste horecaslager van Nederland, Nice to Meat in Almere. „Onze webshop is geëxplodeerd. Gasten van restaurants waaraan wij leveren, bestellen nu direct bij ons.”