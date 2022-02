Premium Het beste van De Telegraaf

Column: pensioentransitie kan nu al!

Door Theo Gommer

In deze krant stond vorige week donderdag een artikel over de aanstaande pensioentransitie. Immers, de Wet Toekomst Pensioenen komt eraan. Er is dan meer ruimte voor indexatie omdat rekening gehouden mag worden met een hoger te verwachten rendement. Het zogenaamde projectierendement.