Nabestaandenpensioen te rooskleurig ingeschat

Eén op de acht schat het beter in en denkt dat de uitkering ongeveer 50% van het laatst verdiende loon is, blijkt uit een onderzoek van het voorlichtingsplatform Wijzer in geldzaken in het kader van de Pensioen3daagse. Deze driedaagse wordt vandaag geopend door koningin Máxima en wil iedereen aanmoedigen om na te gaan hoe hun nabestaandenpensioen is geregeld.

De Telegraaf organiseert vandaag, woensdag en donderdag een pensioenspreekuur, waarbij lezers gratis vragen kunnen stellen aan financieel experts.