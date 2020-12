NPM Capital slaat net voor Kerstmis slag met aankoop leerapp Squla

Futurewhiz, het moederbedrijf van Squla, wordt overgenomen door investeerder NPM Capital, eigendom van de familie Fentener van Vlissingen. Die koopt een meerderheidsbelang van de Amerikaanse investeerder Levine Leichtman Capital Partners.

Behalve Squla, dat in Nederland en Polen actief is, is ook het Duitse Scoyo onderdeel van Futurewhiz. Ook die app richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd. Verder is ook WRTS, een platform dat middelbare scholieren in Nederland en België helpt zich voor te bereiden op toetsen, onderdeel van het bedrijf.

Het tien jaar oude Futurewhiz heeft rond de 250.000 betalende klanten en zeventig werknemers. Sinds 2018 was het in handen van Levine Leichtman Capital Partners. Volgens bronnen rond de deal zou het overnamebedrag meer dan €50 miljoen zijn.