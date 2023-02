Europa wil zelf meer grondstoffen hebben

Door de nasleep van de pandemie en de oorlog in Oekraïne weet de Europese Unie opeens wat het betekent als je economie te afhankelijk is van grondstoffen uit de rest van de wereld: opeens moest het landenblok op zoek naar een alternatief voor Russisch gas en de Chinese lockdowns verstoren nog altijd toeleveringsketens.

Om te voorkomen dat de EU in de toekomst een speelbal gaat worden van handelsoorlogen of onvoorziene rampen wil Brussel op zoek naar meer leveranciers. Lidstaten zouden strategische voorraden moeten aanleggen voor essentiële grondstoffen, zoals lithium en kobalt. Deze grondstoffen zijn nodig om bijvoorbeeld windturbines, ledverlichting en microchips te maken. Ze vormen daarmee de basis van de EU-groeistrategie naar een groene en digitale economie.

Maar volgens Nederland is de focus op alleen grondstoffen te eenzijdig. Ook essentiële halfproducten als batterijen, fotonische chips en elektrolysers die nodig zijn voor de productie van waterstof moeten volgens minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) worden opgenomen in de ’Critical Raw Materials Act’. Dit soort halfproducten bestaan vaak uit een of meerdere kritieke grondstoffen.

De liberaal probeert verder Brussel van het idee af te brengen dat de overheid zelf voorraden gaat aanleggen. „De toeleveringsketen is de expertise van bedrijven zelf”, stelt Adriaansens. „De nieuwe wet is wel een middel om naast inzicht ook coördinatie te regelen. Bijvoorbeeld door bij innovatie in te zetten op minder schaarse alternatieven en op nieuwe leveranciers in bijvoorbeeld Latijns-Amerika en Afrika.”

Deze handelsblik is voor Nederland, met de haven van Rotterdam als poort naar Europa, van levensbelang. De bewindsvrouw ziet het ook niet zitten dat Brussel te statisch gaat voorschrijven wat lidstaten in huis moeten hebben.