Jan Maarten Slagter Ⓒ SERGE LIGTENBERG

’Het is 2019. Waar is mijn vliegende auto?” Het is een veelgehoorde klacht van mijn leeftijdsgenoten (rond de vijftig) die opgroeiden met The Jetsons (robotbediende!) en Back to the Future (tijdreizen!). Een halve eeuw geleden stonden we op de maan en veel verder zijn we nooit gekomen.