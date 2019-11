Meevallende cijfers Apple-toeleverancier Foxconn

Foxconn is verantwoordelijk voor de assemblage van de meeste iPhones en iPads. In het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een nettowinst van 30,7 miljard Taiwanese dollar, omgerekend ongeveer 929 miljoen euro. Analisten hadden in doorsnee op bijna 28 miljard Taiwanese dollar gerekend. Apple-producten zijn goed voor ongeveer de helft van de omzet van het bedrijf. Die lag in het afgelopen kwartaal op bijna 1,4 biljoen Taiwanese dollar, vrijwel gelijk aan een jaar eerder.

