Diamantairs voor rechter om witwassen drugsgeld

Volgens De Tijd vervolgt het Antwerpse parket 46 beklaagden, waaronder diamantairs en juweliers, het merendeel actief in het kwadrant rond de Hoveniers- en Pelikaanstraat, het hart van de Belgische diamantstad.

Dinsdag komen de verdachten van het witwascircuit voor de correctionele rechtbank; het zijn de opdrachtgevers, koeriers, leveranciers en fondsen die het geld investeerden. Er zou voor bijna €9 miljoen getraceerd zijn.

Een van de verdachten is een gewezen agent die als geldkoerier gefunctioneerd zou hebben. De ex-rijkswachter werd in 2014 gearresteerd in het Nederlandse Breukelen, met ruim €325.000 in een verborgen ruimte in zijn kofferbak.

Bekijk ook: Grootste diamantair België in betalingsproblemen

In 2011 was deze man, die furore maken binnen het Antwerpse korps, gearresteerd in Dordrecht. Hij hoefde zijn gevangenisstraf vanwege hartproblemen niet uit te zitten. De man kreeg in 2002 vijf jaar cel, maar vluchtte naar Angola, waar hij in de diamanthandel zou verdwijnen.

Witwassers Colombiaans geld

Twee anderen zijn volgens De Tijd rond de eeuwwisseling al in het vizier van de Amerikaanse FBI gelopen. Deze Avraham Z. en Akiva A. zouden deel uitmaken van Brits-Amerikaanse groep die rond 2002 Colombiaanse cocaïnebaronnen hielpen om hun verdiensten wit te wassen.

Z. werd in dat jaar op Heathrow aangehouden met $460.000 cash in zijn bezit, verborgen in zijn jas. Akiva A. wordt ook in Antwerpen vervolgd, hij werd door de Amerikanen verdacht van witwasserij op grote schaal.

Bekijk ook: ABN AMRO zet fors in op voorkomen witwassen

Een groot deel van de betrokkenen zag na de aanhoudingen het bedrijf op de fles gaan, volgens De Tijd deels doelbewust. Hun jaarrekeningen vertonen al jaren verlies. De handel reikte verder dan de diamantenhandel en zou in Antwerpen een heel netwerk van chassidische tussenpersonen beslaan.

Bekijk ook: Belgische diamantair beschuldigt ABN Amro

Bekijk ook: Kunstdiamant bedreigt diamantairs