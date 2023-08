DSM-Firmenich voelt pijn bij vitamineprijzen en diervoeding

In het vorige kwartaal waarschuwde DSM-Firmenich al voor de verslechterde markt voor vitamines. Het rekende op zo’n €200 miljoen afname in het aangepaste bedrijfsresultaat en zou de kosten ’significant’ terugbrengen.

De combinatie zetten €6,15 miljard om, zo meldt zij woensdag voorbeurs. In specifiek het tweede kwartaal bracht DSM-Firmenich aan bedrijfsresultaat €408 miljoen in de kassa (-30%). Over zes maanden boekte het concern €929 miljoen bedrijfsresultaat, tegen €1,18 miljard een jaar ervoor.

Zijn ebitda-marge was toen 15,1% tegen 18,1% vorig jaar in dezelfde eerste zes maanden. In het laatste kwartaal bedroeg die marge 13,5% bij 9% minder verkopen.

Tegenvallers

Het concern kampt met tegenvallende prijzen in de vitaminemarkt. Daar verloor het op jaarbasis 8% omzet, bij diervoeding ging de omzet met 18% terug. Het probleem zit vooral in China, dat gemiddeld veel van DSM-vitaminen voor diervoeding inkoopt, zegt ceo Dimitri de Vreeze. "Omdat China een van de grootste markten is voor dierlijke vitaminen, maar de Chinese economie zich maar langzaam herstelt, heeft dat meteen effect op onze productie en verkoop", zegt hij.

DSM-Firmenich heeft een fabriek voor productie van vitamine B6 in Xinghuo gesloten. Een vitamine C-fabriek elders is ook op slot gezet door De Vreeze om zo op €200 miljoen kostenbesparing uit te komen.

Ⓒ ANP/hh

Dit voorjaar werd de fusie tussen DSM uit Nederland en smakenproducent Firmenich uit Zwitsersland beklonken. Onder de streep wilde de combinatie vanaf 2026 jaarlijks 16% meer bedrijfsresultaat en €350 miljoen toevoegen.

DSM-Firmenich meldt woensdag bij de kwartaalupdate niets over het lopende onderzoek naar Firmenich. Op 8 maart deden toezichthouders van de Europese Commissie invallen bij vier fabrikanten van geur- en smaakstoffen, waaronder Firmenich. Zij deden onderzoek naar verboden prijsafspraken. Dat was twee weken nadat DSM en Firmenich toestemming voor een fusie hadden gekregen.

’Prijsbeleid afgestemd’

De Zwitserse toezichthouder schreef toen over „vermoedens dat ze hun prijsbeleid op elkaar hebben afgestemd.” Daarbij zouden zij concurrenten hebben verboden om aan andere bedrijven te leveren. Ook waren er aanwijzingen dat de vier „de productie van bepaalde aroma’s hebben beperkt.” Volgens het Zwitserse concern heeft het onderzoek geen gevolgen voor de fusie met DSM.

Het aandeel DSM-Firmenich zakte woensdag 1,7% bij opening. Het koerst dit jaar 15,3% lager, in dezelfde periode boekte de AEX 12,9% winst.

Op het aandeel staan momenteel 19 koopaanbevelingen uit, 4 keer een ’houden’, 2 analisten suggereren beleggers het aandeel te verkopen.