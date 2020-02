Column: duurzaamheid is maar een mening

Door de bomen zien sommige beleggers het bos niet meer. Ⓒ AFP

Vroeger kon je nog gewoon met je voeten stemmen. Stond het bedrijfsbeleid je niet aan, dan verkocht je je aandelen. Institutionele beleggers drukten zo een stempel. Nu veel passief belegd is, gaan zij anders om met hun fiduciaire plicht. Want wie wil er ongemerkt beleggen in clusterbommen, kinderhandel en corruptie? De oplossing: standaarden. Maar daar zie je door de bomen het groene bos niet meer.