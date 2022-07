Kosten betaalrekening voor ondernemer flink omhoog

Een aantal jaar geleden zorgde de afschaffing van valuteringsdagen - het verschijnsel dat banken geld bij het overboeken een of meer dagen vasthielden – ervoor dat de kosten van betaalrekeningen omhoog gingen. Nu is het volgens financiënwaakhond MoneyView de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die in januari van dit jaar is ingevoerd.

Witwassen

Banken zijn daarbij verplicht om verstrekkende controles uit te voeren op hun klantenbestand, om zo fraude en witwassen te voorkomen. Hiervoor zijn duizenden extra medewerkers aangenomen in de bankensector en de gemaakte kosten worden verhaald op de klanten, volgens MoneyView. Het gevolg is dat mkb-ondernemers tot wel 7,50 euro per maand betalen, bovenop de reguliere kosten van de hun betaalrekening.

Er zijn banken die de kosten ongespecificeerd doorberekenen aan klanten, maar inmiddels ziet MoneyView ook dat de onderzoekskosten die gemaakt worden door Wwft via een specifieke kostenpost worden doorberekend aan zakelijke klanten. ABN Amro en ING rekenen de hoogste kosten. Voor een klant met een bv wordt maximaal maandelijks €7,50 berekend en voor een klant met een nv zijn de onderzoekskosten maar liefst €20. MoneyView verwacht dat andere banken zullen volgen.