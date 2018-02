Heineken groeit sterk op eigen kracht

Het merk Heineken kende een volumegroei van 4,6 procent, de beste prestatie in jaren. Dit dankte de onderneming mede aan het alcoholvrije pils onder eigen merk, dat momenteel in zestien landen beschikbaar is.

Heineken zette een jaaromzet in de boeken van 21,9 miljard euro. Dat betekende een stijging op eigen kracht met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van ruim 2,2 miljard euro. Daarmee viel de winst op autonome basis 9,3 procent hoger uit.