Bloei huizenmarkt stuwt omzet woonwinkels

,,In het oosten van het land was de 12,9 procent omzetgroei van woonwinkels duidelijk hoger dan het landelijke gemiddelde van 8,6 procent'', constateert Bert-Jan van der Stelt, branchemanager Wonen bij INretail. ,,De oververhitte woningmarkt in het westen en de beperkte mogelijkheden voor nieuwbouwwoningen lijken de veroorzakers.” In de drie grote steden steeg de omzet van woonwinkels met gemiddeld 3,4 procent.

De verwachtingen voor 2018 zijn opnieuw positief. INretail gaat uit van 4 procent omzetgroei. De aanhoudende groei in de woonbranche heeft inmiddels wel geleid tot een structureel tekort aan vakmensen, stelt de brancheorganisatie. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar parketvloerenleggers, keukenmonteurs of woningstoffeerders. In meer sectoren in Nederland speelt zo'n tekort.