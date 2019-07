ASMI verslaat omzet- en orderverwachtingen

De netto-omzet was in de afgelopen 363,3 miljoen euro. Exclusief het bedrag van 103 miljoen euro door een patentschikking was de omzet 260 miljoen euro. Hier had ASMI zelf 230 miljoen tot 250 miljoen euro voorspeld. De orderontvangst lag op 373 miljoen euro (270 miljoen euro exclusief de patentschikking). Hier rekende het bedrijf op 240 miljoen tot 260 miljoen euro.

Voor de huidige driemaandsperiode rekent ASMI, op basis van vergelijkbare wisselkoersen, op een omzet in een bandbreedte van 250 miljoen tot 270 miljoen euro. De prognose voor de nieuwe orders in het derde kwartaal ligt ook op 250 miljoen euro tot 270 miljoen euro.