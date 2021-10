Premium Het beste van De Telegraaf

Geschikte woning onbereikbaar door stijgende prijzen ’Ik ga echt geen vijf ton betalen om kleiner te wonen’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Edith Bal. Haar kinderen zijn inmiddels het huis uit maar ze is niet van plan om kleiner te gaan wonen. Ⓒ Rene Bouwman

De huizenprijs is het afgelopen kwartaal in razend tempo gestegen. Ook deze mensen kunnen door de stijgende huizenprijzen geen geschikte woning vinden. „Ik ga echt geen vijf ton neerleggen om op vierkante meters in te leveren en in een financieel onzekere situatie te komen.”