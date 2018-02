Unilever dreigt sociale media met boycot

Dat stelt Keith Weed, hoofd marketing van Unilever (Dove, Hellman) tijdens een bijeenkomst van de jaarlijkse Interactive Advertising Bureau conferentie volgens de Financial Times.

Ⓒ REUTERS

„Als een van de grote adverteerders in de wereld kunnen we geen omgeving hebben waarin onze klanten niet vertrouwen wat ze online zien”, luidt de geplande speech van Weed.

’Moeras’

Unilever weigert verder te gaan met sociale netwerken, die goed zijn voor een kwart van zijn advertenties, als de inhoud op sommige momenten „niet veel beter is dan een moeras, als het om transparantie gaat.”

Unilever kijkt momenteel na kostenbesparingen als onderdeel van zijn de strategie om zelfstandig sneller door te groeien nadat het bod van Heinz op het Nederlands-Britse concern afketste.

Weeds speech komt op het moment dat in Silicon Valley sociale netwerken investeren in beter beheer van de inhoud, na klachten over gefabriceerd nieuws en te agressieve beïnvloeding van gebruikers.