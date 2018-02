Beursupdate: Galapagos wint op ’gouden’ AEX

De AEX-index sloot 1,1% hoger op 524,10 punten. De Midkap eindigde 0,8% in de plus op 796,48 punten.

Volgens marktanalist Ron van der Does (IG) is de rust even teruggekeerd nadat de AEX vorige week bijna 6% daalde. Hij ziet de beursgraadmeter echter niet snel terugstijgen naar de piek van 572 punten van vorige maand. „Er is namelijk meer aan de hand dan een technische correctie. Er wordt momenteel een alternatief gevormd voor aandelen die er tijden niet is geweest: rentedragende producten.” Vooral als de rente op staatsobligaties weer boven de 3% stijgt, krijgen beleggers dat alternatief, waarschuwde de beursman. Een voorbeeld daarvan is de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties die vandaag voor het eerst in vier jaar opliep naar 2,9%.

Macro-strateeg Teeuwe Mevissen (Rabobank) sprak van ’een hersteldag’ op de beurzen. „Wel was het opvallend dat de rentes iets bleven oplopen”, constateerde Mevissen.

De beurzen in Frankfurt (+1,6%), Londen (+1,3%) en Parijs (+1,2%) vertoonden een breed herstel. Wall Street noteerde vanmiddag 0,9% tot 1,2% hoger. De olieprijs (Brent) liep 0,8% op tot $63,28.

In de AEX was de koppositie weggelegd voor Galapagos met een plus van 4,4%. Het biotechnologiebedrijf wil een tweede grootaandeelhouder aantrekken om de Amerikaanse partner Gilead van het lijf te houden, meldde Het Financieele Dagblad.

ArcelorMittal werd 1,9% meer waard. De staalfabrikant bevestigde een overnamebod te hebben uitgebracht op het Indiase Essar Steel. Aan deze prooi hangt naar verluidt een prijskaartje van minstens $6 miljard (€4,9 miljard).

Philips pluste van 2,1%. De fabrikant van medische apparatuur profiteerde van een koopadvies van Berenberg. Volgens de Duitse zakenbank heeft Philips de problemen met de toezichthouders in de Verenigde Staten voorspoedig opgelost. Philips kondigde vrijdagavond aan de productie van medische scanners te verplaatsen van het Amerikaanse Cleveland naar Israël en China.

De AEX werd eveneens vooruit geholpen door zwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,5%). Telecomconcern KPN (+2,1%) lag er eveneens opgewekt bij.

AkzoNobel ging 1,9% vooruit. Volgens zakenkrant Financial Times wil de Amerikaanse investeerder Apollo samen met de Nederlandse pensioenbeheerder PGGM en het Duitse chemieconcern Lanxess een bod doen op de chemietak van AkzoNobel. De opbrengst wordt geschat op zo’n €10 miljard. Naast Apollo azen ook de investeerders Carlyle, Bain Capital en HAL op de chemiedivisie.

Heineken was een negatieve uitschieter in de AEX met een aderlating van 2% na matige jaarcijfers. Volgens Roy van Santen, marktanalist bij Lynx, zorgde de tegenvallende groei van de biervolumes in het afgelopen jaar voor verkoopdruk. Zakenbank Goldman Sachs wees op teleurstelling in de markt over het ontbreken van de vooruitzichten op de middellange termijn. SBM Offshore verloor eveneens 2%.

ABN Amro (-1,4%) was een andere opvallende daler onder de hoofdfondsen. Beleggers waren niet blij met het onderzoek van de ECB en DNB naar onder meer de gesneuvelde president-commissaris Olga Zoutendijk.

De Midkap werd aangevoerd door Flow Traders (+5,1%). De flitshandelaar won vrijdag al bijna 22% na de publicatie van jaarresultaten.

Air France KLM (-3,6%) was daarentegen de rodelantaarndrager onder de Midkappers. Dat kwam onder meer door de hogere olieprijs.

Op de lokale markt kwam Brill kwam met een lichte verlaging van de verwachte resultaten voor 2017. De wetenschappelijke uitgever meldde dat de omzet vorig jaar is blijven steken op een lage dubbelcijferige groei. Eerder ging het bedrijf uit Leiden uit van een omzetstijging van meer dan 10%. Het bedrijfsresultaat (ebitda) gaat waarschijnlijk rond de 5% vooruit en de brutomarge komt naar verwachting iets lager uit dan in 2016. De lichte bijstelling van de resultaten kwam onder meer door enkele vertragingen bij de boek- en journalpublicatieprogramma's van Brill. Het aandeel Brill koerste 0,6% hoger.

