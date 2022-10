Fastned haalt €75 miljoen op voor uitbreiding netwerk laadpalen

Dat meldt Fastned maandag voorbeurs. Het Amsterdamse bedrijf groeit snel en breidde recent uit dankzij een kapitaalinjectie in februari 2021 €150 miljoen op. Het zette toen 1,9 miljoen nieuwe certificaten van aandelen in de markt, tegen €80 per stuk.

Volgens ceo Michiel Langezaal gaat het om een ’strategische investering’ van Schroders Capital, die de groei in Europa voor de lange termijn moet ondersteunen. De investering is afkomstig van de beleggingsdivisie voor private markets van de beursgenoteerde Britse vermogensbeheerder Schroders. Het krijgt 2.032.520 nieuwe certificaten in handen, die hetzelfde aantal nieuwe gewone aandelen in het kapitaal van het bedrijf vertegenwoordigen.

In reactie op de aankondiging stijgt het aandeel van het smallcapfonds bij Euronext maandag bijna 11%.

Snellader Fastned heeft rond 60% marktaandeel in laadvermogen in Nederland, en wil vooral in Europa snel uitbreiden. Het concern meldde afgelopen week opnieuw groei ondanks een 40% prijsstijging bij zijn laadpalen.