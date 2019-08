Ceo Ralph Hamers van ING baarde donderdag opzien door ongewoon fel uit te halen naar de Europese Centrale Bank (ECB). Al vijf jaar moeten banken betalen voor hun overtallige miljarden aan spaargeld die zij verplicht bij de ECB moeten parkeren. Was dat in juni 2014 nog -0,1%, vanaf maart 2016 staat de negatieve rente in Frankfurt op 0,4%.