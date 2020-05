Economie China speelbal van corona: ’Alles hangt af van tweede virusgolf’

China is uit de lockdown, en dus kunnen ook inwoners van Hongkong op straat luisteren naar de toespraak van premier Li Keqiang voor het parlement. Ⓒ Bloomberg

Peking - Het jaar 2020 had een belangrijke mijlpaal moeten worden voor de Chinese economie, met een bbp dat verdubbeld moest zijn ten opzichte van tien jaar geleden. Om dat te halen, zou de groei dit jaar op 5,6% moeten uitkomen. Maar met een krimp van 6,8% in het eerste kwartaal lijkt dat doel onhaalbaar. De regering in Peking durft – voor het eerst – zelfs geen enkele voorspelling voor de groei van dit jaar te doen.