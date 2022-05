Bemiddelaar moet ruzie bij scheiding in ’zachte lading’ veranderen

Premium Columns & Opinie

’Wie wil nu al die ergernissen over de ex aanhoren?’

Samenwonen is een genot als je elkaar liefhebt. Maar voor stellen in scheiding is er momenteel een groot probleem, omdat er vaak geen andere woonplek beschikbaar is. Dat vertraagt het rouwproces dat nodig is om het leven zonder partner op een constructieve manier vorm te geven.