Prestaties bij streamingdienst Viaplay vallen tegen: topman stapt op

Hij wordt opgevolgd door Jorgen Madsen Lindemann, oud-topman van MTG. Dat is het voormalige moederbedrijf van Viaplay. Jensen stond sinds de oprichting van Viaplay als zelfstandig bedrijf in 2018 aan het roer.

Viaplay Group verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar als gevolg van een versnelde verslechtering van de marktomstandigheden. Ook duurt de realisatie van het kostenbesparingsprogramma volgens de groep langer dan verwacht. Het bedrijf heeft ook zijn operationele en financiële doelstellingen voor de lange termijn ingetrokken. Een update over de vooruitzichten zal naar verwachting worden verstrekt bij de publicatie van de tweede kwartaalcijfers op 20 juli.

Viaplay verwacht onder meer dat de advertentie-inkomsten in het tweede kwartaal tussen de 12 procent en 16 procent zullen dalen als gevolg van de sterke en snelle verslechtering van de tv- en radioreclamemarkten in met name de Scandinavische landen. De stijgende kosten van levensonderhoud resulteren daarbij in lagere verkopen van streamingabonnementen aan consumenten en bedrijven.

„De vooruitzichten voor de markten waarin we actief zijn, zijn aanzienlijk en in een zeer snel tempo veranderd, en de uitvoering van kostenbesparingsprogramma’s heeft de effecten van deze omstandigheden niet voldoende verzacht. De impact van de macro-economische tegenwind op het bedrijf vereist dat we onze strategie anders uitvoeren”, verklaarde voorzitter Pernille Erenbjerg.