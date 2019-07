Hypotheekrente: vastzetten steeds goedkoper

De gemiddelde rente op een hypotheek die tien jaar wordt vastgezet is 1,64%. De variabele rente is gemiddeld 1,63%. Wie de hypotheekrente vijf jaar vastzet, betaalt gemiddeld 1,49%. Dat meldt de Van Bruggen Adviesgroep.

Winstmarge

Dat de hypotheekrente zo laag is, betekent niet dat geldverstrekkers weinig marge maken. Het verschil tussen de kapitaalrente en de hypotheekrente neemt juist toe. Voor de crisis was het verschil minder dan een procent, in 2013 ongeveer 1,3% en nu zo’n 1,7%.

Wel worden de verschillen in rentetarief tussen verschillende aanbieders steeds kleiner. Was het verschil anderhalf jaar geleden nog ongeveer een procent, nu is dat zo’n half procent.