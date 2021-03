’Amerika gaat ons inhalen met elektrisch rijden’

Ⓒ Foto Richard Mouw

Een laadpaal voor de stekkerauto bij huis? Waarschijnlijk zit er technologie in van EVBox Group. Het Nederlandse bedrijf is Europees marktleider op het gebied van hard- en software voor elektrisch autoladen. Het bedrijf is nu nog van het Franse energiebedrijf Engie, maar gaat half april naar de beurs in New York.