Staking streekvervoer weinig succesvol: ’Ruim helft bussen rijdt gewoon’

„Het is een beetje een dienstregeling als een gatenkaas”, zegt een woordvoerder van de VWOV, de werkgeversvereniging die onder andere Arriva, Keolis en Qbuzz vertegenwoordigt. „Landelijk is het beeld dat pakweg 60% van het streekvervoer rijdt.”

De werkgevers in het streekvervoer vinden het onbegrijpelijk dat er donderdag en vrijdag gestaakt wordt. Dat gebeurt alleen door leden van vakbond FNV, de aanhang van CNV moet zich nog uitspreken over de gang van zaken rond de cao. De onderhandelingen klapten woensdagnacht, nadat er vanaf ’s ochtends was geprobeerd er toch nog uit te komen.

Loonbod

De werkgevers hebben voor dit jaar 8% meer loon geboden, plus een generatiepact. Daardoor kunnen medewerkers in het streekvervoer vanaf hun 63e drie dagen werken, terwijl ze voor 80% betaald worden en voor 100% pensioen opbouwen.

De vakbonden vinden vooral het bod qua salaris niet ver genoeg gaan. Ze eisen 10% meer loon dit jaar en nog eens 4% erbij volgend jaar. Ook vinden ze de voorstellen die de werkgevers doen om de werkdruk van de chauffeurs te verlagen te mager.

Frustratie

„Wij wilden vanaf 9 december, toen de gesprekken werden hervat echt meters maken. Maar we kregen steeds te horen dat werkgevers dingen nog moesten uitrekenen en dat ze erop terug zouden komen”, zegt de woordvoerder van CNV.

Ook bij de werkgevers is er frustratie. „Qua loon is de grens van het haalbare bereikt. Ons loonbod is beter dan gemiddeld in Nederland.”