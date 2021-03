Vakbonden KLM: Hoekstra geeft spoorwegen een gratis rondje

KLM kreeg een lening van €1 miljard van de overheid, maar in ruil daarvoor moest het personeel van minister Hoekstra (Financiën) tot 20% salaris inleveren. Het NS-personeel krijg er 4% bij, plus nog ontslagbescherming tot 2025. „Net als de luchtvaart zit het OV buiten zijn schuld in zwaar weer. Het is goed om te zien dat het kabinet het belang van beide sectoren onderkent. Maar het is opvallend dat een gift van €2,1 miljard aan het OV wordt gegeven zonder de kerstboom van strenge voorwaarden die geëist zijn bij een lening van €1 miljard aan de KLM”, zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers zaterdag.

Inleveren

Een van de voorwaarden voor de lening was ook het inleveren van een aantal vluchten. Dit tast het verdienvermogen aan van KLM, dat de lening met rente terug moet betalen. De vakbond wijst erop dat hoewel het KLM geen OV is, het kabinet het routenetwerk van KLM op Schiphol belangrijk vindt voor de economie en voor de verbindingen naar de rest van de wereld.

Voorman Reinier Castelein van vakbond De Unie stelt er geen verschil of je nou de bus, de trein of het vliegtuig neemt. „Air France KLM moet verplicht afschalen, terwijl het OV routes moet handhaven. Gelukkig is salaris inleveren er bij het OV niet bij. Maar ik begrijp er niets meer van. Barman Hoekstra geeft het OV een gratis rondje”, zegt de De Unie-voorzitter, verwijzend naar de ervaring van de minister Hoekstra in de horeca in zijn studententijd.

Lappendeken

De Europese luchtvaartsector heeft EU-voorzitter Portugal deze week in een brief gevraagd om het voortouw te nemen tot een eensluitende aanpak van de heropening van grenzen. Er is nu sprake van een lappendeken aan regels, omdat elk land op eigen houtje opereert. Nederland geldt daarbij als het strengste jongetje van de klas.

KLM wordt momenteel hard geraakt door een stapeling van maatregelen om het reizen te beperken zoals het advies niet-reizen dat tot 17 maart geldt. Verder staat de hele wereld op code ’oranje’ en er zijn daar bovenop ook nog vliegverboden naar onder meer het VK, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Dat laatste kwam er volgens de ondernemingsraad en vakbonden van KLM om de avondklok er bij de linkse partijen doorheen te krijgen. Ook de dubbele testplicht zorgt ervoor dat overstappende reizigers Schiphol mijden, omdat dit niet verplicht is bij concurrenten in Parijs, Frankfurt of Dubai. Deze overstappers zijn belangrijk om het netwerk van KLM in stand te kunnen houden, zei topman Pieter Elbers een paar weken geleden tegen De Telegraaf.