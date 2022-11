Premium Het beste van De Telegraaf

Column: boodschap stopzetten steun aan huishoudens lastige klus

Waar is de uitgang? Het kabinet trekt tientallen miljarden uit voor compensatie in de energiecrisis. Door een combinatie van adhoc-beleid en paniekvoetbal stapelden de steunmaatregelen voor Nederlanders rond Prinsjesdag behoorlijk op. Maar een doordachte koers lijkt er nog niet achter te zitten. De steun houdt in theorie eind 2023 op, maar een zogeheten exit-strategie moet nog worden verzonnen.