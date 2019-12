Topchefs koken op de vierkante meter

Het was in ons kleine café passen en meten voor chef Roy Eijkelkamp van De Bokkedoorns (**) in Overveen. Op de vingers gekeken door Guido Roozekrans van Toyota (l.) en Dennis Homberg en Arvid Mentink (r.) van Comms, speelde de topkok het toch klaar een sterrendiner te bereiden. Uit kleine kommetjes genoten onze gasten, staand aan de bar of bij de piano, van zijn lekkernijen.

Ⓒ FOTO Anko Stoffels