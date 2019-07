Amerikaans auto-icoon Iacocca overleden

Lee Iacocca (l.), hier in gezelschap van toenmalig senator John Kerry. Ⓒ AFP

DETROIT (ANP/RTR) - Voormalig Ford-topmanager en Chrysler-baas Lee Iacocca is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij gold als een van de bekendste topmannen in de Amerikaanse automobielindustrie. Bij Ford was hij in de jaren 60 een van de grote mannen achter de Ford Mustang en bij Chrysler wist hij een crisis te beslechten, waardoor een ondergang van het bedrijf kon worden voorkomen.