FNV overweegt acties bij PostNL na cao-bod

PostNL bood voor de medewerkers in de laagste drie loonschalen in 24 maanden twee keer 4 procent loonsverhoging. De werknemers in de drie schalen daarboven kunnen op respectievelijk tweemaal 3,5 procent, tweemaal 3 procent en tweemaal 2,5 procent meer loon rekenen in het voorstel. Iedereen in een hogere schaal krijgt twee keer 2 procent extra. Daarnaast wil PostNL de pensioenpremie verhogen.

’Inflatie compenseren’

FNV eist een loonsverhoging waarmee werknemers de gestegen kosten voor levensonderhoud kunnen compenseren. Ook wil de vakbond dat het minimumloon naar 14 euro gaat en de jeugdlonen worden afgeschaft. „Het bod dat er nu ligt komt niet eens in de buurt van het huidige inflatiecijfer van meer dan 10 procent”, zegt FNV-bestuurder Mariska Exalto. De bond gaat nu met de leden in gesprek over de volgende stappen.

Zo’n 19.000 mensen vallen onder de cao PostNL. Dat zijn niet alle medewerkers van het postbedrijf, want de circa 16.000 postbezorgers hebben een eigen cao.