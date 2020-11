’KPN-belager’ EQT sluit Belgische glasvezeldeal

In een persbericht maken de twee partijen bekend een joint venture in te richten, waarin EQT Infrastructure 50,1% en Proximus 49,9% van de aandelen krijgt. Bedragen worden daarbij niet genoemd. Proximus maakte in juli al bekend met EQT in zee te willen gaan, om vanaf volgend jaar anderhalf miljoen Vlaamse huizen aan te sluiten. In de regio Brussel wil het de uitrol van glasvezel alleen ter hand nemen. Voor de aanleg van glasvezel in Wallonië sloot Proximus onlangs een contract met het Nederlandse Eurofiber, dat deels in handen is van zorgpensioenfonds PGGM.

Ook in Nederland actief

De deal zal worden gesloten door het fonds EQT Infrastructure V, dat deze zomer werd gestart met €15 miljard en na de deal voor 15 tot 20% gevuld zal zijn. EQT investeert via een ander fonds ook in Nederland via een ander fonds dat eigenaar is van Delta, met meer dan 700.000 aansluitingen de op één na grootste glasvezelexploitant hier te lande. Fondsen van EQT hebben daarnaast onder andere belangen in glasvezelbedrijven in Scandinavië en investeren in Duitsland in het glasvezelbedrijf Glasfaser, met meer dan 1 miljoen aansluitingen.

Investeringen in glasvezelnetwerken zijn geliefd onder institutionele beleggers als pensioenfondsen vanwege de langdurig stabiele inkomsten die zouden opleveren.