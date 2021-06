Basic-Fit haalt miljoenen op voor verdere groei

Het geld werd opgehaald met de uitgifte van zogenoemde converteerbare obligaties, die kunnen worden omgeruild in aandelen. Basic-Fit zegt dat de opbrengst zal zorgen voor „flexibiliteit bij het versnellen van de groeistrategie.” Ook wordt het geld aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden en herfinanciering van bestaande leningen.

Eerder deze week maakte Basic-Fit bekend dat al zijn clubs in Frankrijk en België sinds woensdag weer open zijn. Daarmee zijn alle 905 sportlocaties van de onderneming heropend. Het waren de laatste twee landen waar sportscholen nog steeds dicht moesten blijven vanwege de coronamaatregelen.

Ledengroei

Het bedrijf zei ook dat in Nederland er sterke groei is te zien van het aantal nieuwe leden, sinds de aangekondigde heropening op 19 mei. Dat cijfer lag drie keer zo hoog als in de volle meimaand in 2019 voor de coronapandemie. Per saldo nam het aantal leden in Nederland vorige maand met meer dan 39.000 mensen toe.

Op de beleggersdag op 4 november komt het beursgenoteerde Basic-Fit met meer details over de groeiplannen voor de middellange termijn.

Rente

De convertibles met een looptijd van zeven jaar zijn bij institutionele beleggers geplaatst. De rente is 1,5% en de obligaties kunnen op termijn tegen een prijs van €50,625 in aandelen worden omgezet.

Een paar maanden geleden gaf Basic-Fit al voor ruim €200 miljoen aan aandelen uit, deels om een overbruggingskrediet van €60 miljoen terug te betalen.