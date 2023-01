Premium Het beste van De Telegraaf

Column: hoe lang blijft de inflatie nog hoog?

Door Edin Mujagic Kopieer naar clipboard

De inflatie in de VS kan lang hoog blijven. Ⓒ ANP/HH

Inflatie in 2025 rondom het vurig gewenste niveau van 2 procent. De werkloosheid die dit jaar klimt naar 4,6 procent (nog steeds zeer laag, historisch gezien) om in de jaren erna weer te halen. Economische groei die de komende jaren tussen 1,5 en 2 procent per jaar uitkomt. De Fed die de rente in 2024 én 25 behoorlijk kan kortwieken.