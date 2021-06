Zonnepanelen stoorzenders voor hulpdiensten

De problemen zijn zo groot dat ’de bruikbaarheid van de frequentieruimte op het spel staat’, schrijft de toezichthouder op de telecomsector. „Als er niets gedaan wordt, wordt het probleem steeds groter. Agentschap Telecom is bezorgd over deze ontwikkeling”, meldt het jaarverslag. De korpsleiding van de politie kon gisteravond niet reageren.

’Ernstige verstoringen’

Componenten van zonnepaneelinstallaties verspreiden zo veel elektromagnetische straling, dat ze als stoorzenders kunnen fungeren op frequenties die in gebruik zijn voor het C2000-communicatiesysteem voor politie, brandweer en ambulances. Dat zorgt voor ’ernstige verstoringen’ nu steeds meer woningen dankzij gunstige regelingen van de overheid worden voorzien van zonnepanelen.

Het agentschap onderzoekt momenteel tientallen storingsmeldingen waarbij zonnepanelen de mogelijke boosdoener zijn, zegt een woordvoerder. Elektromagnetische golven komen van alle elektronische apparaten en zorgen zo voor ruis, maar met name verkeerd aangelegde zonnepaneelinstallaties en slechte componenten zorgen voor zo veel straling dat het C2000-verkeer er door kan worden verstoord. Behalve naar zonnepanelen zijn ook ledverlichting rond havengebieden, fabrieken en kantoorgebouwen beruchte stoorzenders.

Bekijk ook: Zenderpiraat stoort piloten en politie

Installatie

Om het probleem te bestrijden heeft het Agentschap Telecom ’veelvuldig met de installatiesector gesproken’, zodat die zonnepanelen op zo’n manier te installeren dat de hinder minimaal is. Ook is het Agentschap een zaak gestart tegen een fabrikant van omvormers voor zonnepanelen. De fabrikant, waarvan de woordvoerder de naam niet wil zeggen, is opgedragen goede componenten op de markt te brengen en reeds geinstalleerde exemplaren te vervangen. Doet hij dat niet, dan kan dat bedrijf op een boete rekenen.

Het probleem met de zonnepanelen speelt al langer en was in 2020 aanleiding om van het probleem een ’speerpunt’ in het toezicht te maken. Bij een ondernemerstop in 2019 in Den Haag, waar Ivanka Trump en het koninklijk paar aanwezig waren, werden op last van veiligheidsdiensten de 252 zonnepanelen op het World Forum uitgeschakeld, omdat ze de C2000-communicatie zouden verstoren.