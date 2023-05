Mexicanen trekken zich nog verder terug uit Heineken: verkoop van €3,3 miljard aandelen in bierconcern

Femsa werd in 2010 een grote aandeelhouder van Heineken na de verkoop van zijn biertak aan het Nederlandse drankenconcern. Daarmee kwamen merken als Sol en Dos Equis in handen van de Nederlandse brouwer. De deal werd afgehandeld in aandelen en niet in cashgeld.

Bekijk ook: Aandeelhouders uiten felle kritiek op Heineken

Eerder dit jaar kondigde Femsa, dat in Mexico winkelketens exploiteert en een grote bottelaar voor Coca-Cola is, aan zijn belang in Heineken te willen verzilveren. Het geld is nodig om de eigen bedrijfsvoering te bekostigen.

Familie Heineken

Femsa verkoopt zowel aandelen van Heineken zelf als van het holdingbedrijf dat meer dan de helft van de bierbrouwer bezit. Heineken geeft aan 10 procent van de te koop aangeboden aandelen te willen kopen. Volgens Femsa zal de familie-Heineken voor 50 miljoen euro aandelen kopen.

Femsa verkocht in februari al een deel van zijn belang in Heineken, voor 3,5 miljard euro. In april had het Mexicaanse bedrijf nog 8 procent van de brouwer in handen. Volgens Femsa staat nu bijna 6 procent van de hele Heineken-groep te koop. Ook geeft het bedrijf opnieuw obligaties uit die kunnen worden omgezet in Heineken-aandelen.