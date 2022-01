Bitcoin dendert verder omlaag: val van 25% in nieuwe jaar

Op cryptoplatform Coindesk ziet de bitcoin rond 08.00 uur (Nederlandse tijd) nog eens bijna 10% van de waarde verdampen naar een stand van $35.580. Daarmee is de digitale munt weer terug naar het laagste niveau sinds eind juli 2021. In november stond er nog een recordstand van net onder de $69.000 op de borden.

Het nieuwe jaar is bijzonder slecht begonnen voor beleggers in de bitcoin. De waarde van de cryptomunt is per saldo in 2022 al bijna 25% omlaag gedoken. Halverwege jnuari was er nog een kleine opleving naar $43.000, maar daarna is de bitcoin in een vrije val geraakt.

Afgenomen bereidheid

Bij de sombere gang van zaken op de cryptomarkt speelt de sterk afgenomen bereidheid bij beleggers om in risicovolle beleggingen een zeer grote rol. Nadat vorig jaar tot halverwege november de stemming er nog goed inzat, kwamen er steeds meer signalen dat centrale bankiers vooral in de VS zich opmaken om een terugtrekkende beweging te maken met de monetaire steun. Dit voornemen heeft de animo om in de digitale munten flink onder druk gezet.

Daarnaast komen er steeds meer signalen dat overheden en toezichthouders de cryptohndel aan banden wilen leggen. In Rusland zou de centrale bank het gebruik en het minen van cryptomunten in het land willen verbieden om de financiële stabiliteit te waarborgen. In China is het al sinds afgelopen mei verboden.