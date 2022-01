Premium Het beste van De Telegraaf

Interview hoogleraar Heleen de Coninck ’Niemand weet hoe wereld met nul uitstoot in 2050 eruit gaat zien’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Te weinig, te traag. Zo beoordeelt hoogleraar Heleen de Coninck, internationaal een autoriteit in klimaatbeleidsonderzoek, de Nederlandse aanpak om uitstoot van bedrijven te beperken. De bekroonde wetenschapper ziet echter weinig heil in louter bashen van alle bedrijven. „Voortvarende ondernemers kunnen een motor van deze energietransitie zijn, de economie kan ervan profiteren. Help ze, zou ik zeggen.”