Burgers in Europa mogen meedoen aan selecteren ontwerp nieuwe eurobiljetten

De ECB is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe serie eurobankbiljetten met geavanceerde technologieën om vervalsingen tegen te gaan en de milieu-impact te verminderen. „We willen dat Europeanen zich kunnen identificeren met het ontwerp van de eurobankbiljetten, daarom geven we hen een actieve rol bij de selectie van het nieuwe thema”, aldus ECB-president Lagarde.

De ECB streeft niet alleen naar veiligheid, maar ook naar het verminderen van de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van de eurobankbiljetten en het creëren van biljetten die herkenbaar en inclusief zijn voor alle Europeanen, ongeacht hun leeftijd en achtergrond. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan kwetsbare groepen, zoals mensen met een visuele beperking.

Zeven thema’s

De Raad van Bestuur van de ECB heeft zeven mogelijke thema’s geselecteerd voor de nieuwe bankbiljetten: vogels, Europese cultuur, Europese waarden weerspiegeld in de natuur, de toekomst, handen, ons Europa en rivieren. Bij het selecteren van de thema’s is rekening gehouden met suggesties van een multidisciplinaire adviesgroep bestaande uit leden uit alle landen van het eurogebied.

Op basis van de resultaten van de enquêtes zal de ECB in 2024 het thema voor de volgende generatie bankbiljetten selecteren. Vervolgens zal er een ontwerpwedstrijd plaatsvinden, waarbij de Europese burgers opnieuw de kans krijgen om hun voorkeuren kenbaar te maken. De ECB verwacht in 2026 een definitieve beslissing te nemen over het toekomstige ontwerp en de productie en uitgave van de nieuwe bankbiljetten.