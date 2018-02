'Wall Street gaat met dikke plussen openen'

De aandacht zal onder meer uitgaan naar de plannen voor infrastructuurinvesteringen die president Donald Trump later op de dag zal presenteren.

Trump heeft plannen om 200 miljard dollar te pompen in infrastructuurprojecten in de VS zoals wegen, bruggen en luchthavens. Lokale overheden en private investeerders zouden daarop nog eens 1500 miljard dollar aan investeringen in infrastructuur moeten doen. De verwachting van grote investeringen in infraprojecten droeg mede bij aan de sterke opmars op de beurzen sinds de verkiezing van Trump.

Bij de bedrijven kan onder meer IT-dienstverlener CSRA op belangstelling van beleggers rekenen. Dat bedrijf, dat veel IT-diensten levert aan de Amerikaanse overheid, wordt voor 9,6 miljard dollar (inclusief schuld) overgenomen door defensieconcern General Dynamics. Voorbeurs gaat het aandeel CSRA sterk omhoog.

Qualcomm

Restaurants Brands International, het moederbedrijf van onder meer Burger King, kwam met cijfers. De winst in het vierde kwartaal ging flink omhoog.

Chipbedrijf Qualcomm lijkt een koerssprong te gaan maken. Branchegenoot Broadcom heeft meer dan 100 miljard dollar aan financiering rond voor de overname van Qualcomm. Vrijdag wees Qualcomm nog een verhoogd overnamebod van Broadcom van 121 miljard dollar van de hand.

Biotechnoloog Axovant Sciences staat fors lager in de handel voorbeurs. De bestuursvoorzitter en operationeel directeur hebben hun vertrek aangekondigd omdat zij andere carrièremogelijkheden willen najagen. Sinds eind september is de koers van Axovant hard gedaald na tegenvallers met testen bij medicatie tegen Alzheimer en dementie.

Dow Jones

Op macro-economisch gebied is de agenda vrijwel leeg. Later deze week worden gegevens gepubliceerd over onder meer de inflatie en winkelverkopen in de VS, plus informatie over de producentenprijzen, woningbouw en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De beurzen in New York eindigden vrijdag na een grillige handelsdag flink hoger. De Dow-Jonesindex klom 1,4 procent tot 24.190,90 punten. De brede S&P 500 steeg 1,5 procent tot 2619,55 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 6874,49 punten.