'Europadirecteur Tesla stapt op'

Oehmicke trad in juli vorig jaar in dienst bij Tesla. Hij werkte eerder bijna twintig jaar voor BMW. Oehmicke zou in aanvaring zijn gekomen met topman Elon Musk vanwege de rommelig verlopen lancering van de Tesla Model 3 op de Europese markt eerder dit jaar. Die introductie ging gepaard met leveringsproblemen waardoor Tesla in het eerste kwartaal forse verliezen in de boeken moest zetten.

Vorige week werd nog bekend dat het hoofd productie van Tesla, Peter Hochholdiger, vertrekt bij het Amerikaanse bedrijf. Hij was binnen Tesla de persoon met de meeste ervaring op het gebied van massaproductie van auto's. Ook andere bestuurders zijn de afgelopen tijd weggegaan bij de autofabrikant.