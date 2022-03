Rihanna bekijkt beursgang eigen lingeriemerk: prijskaartje van $3 miljard

Als ze daadwerkelijk voor een beursgang kiest zou aan het bedrijf volgens de bronnen een prijskaartje kunnen hangen van 3 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,7 miljard euro.

Savage X Fenty haalde in een financieringsronde begin dit jaar nog 125 miljoen dollar op bij investeerders. Voor de mogelijke gang naar Wall Street zou inmiddels de hulp ingeroepen zijn van grote zakenbanken. Hoewel Rihanna nog geen besluit genomen lijkt te hebben, zou de beursnotering nog voor einde van het jaar een feit kunnen zijn.

De 34-jarige zangeres scoorde hits met nummers als Umbrella, Diamonds en Pon de Replay. Dat de in Barbados geboren Rihanna naast haar zangcarrière ook op zakelijk vlak erg succesvol is, was al langer bekend. Volgens zakentijdschrift Forbes was ze vorig jaar al miljardair. Dat dankte ze vooral aan haar beautylijn Fenty Beauty. Ook heeft ze nog Fenty Skin dat zich richt op verzorgingsproducten.