Man heeft drie banen tegelijk: terecht ontslagen

Een man die drie banen tegelijk had, werd terecht ontslagen. Foto ter illustratie. Ⓒ Roel Burgler

Amsterdam - Een week telt 168 uren. Maar een man die naast zijn fulltime dienstverband voor 36 uur per week bij een woon-organisatie ook nog 32 uur in dienst was bij een ander bedrijf, en tegelijk een contract tekende voor 36 uur bij een derde, mocht terecht ontslagen worden door de eerste organisatie, waar hij zich had ziekgemeld.