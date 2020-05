Piek ziekteverzuim zet ondernemers voor het blok

Ziekmelden mag alleen als je echt ziek bent, bang om te gaan werken is geen goede reden. Ⓒ ANP XTRA

Amersfoort - Het ziekteverzuim onder werknemers is opgelopen tot het hoogste niveau in 17 jaar. Het beeld is vertekend, want niet alle verzuimers zijn ook echt ziek. Het gaat ook om mensen die niet mogen of durven werken. En dat doet pijn bij werkgevers, die er flink wat kosten bij krijgen.