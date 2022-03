’Russische luchtvaart vleugellam door sancties’

„De prioriteit van de Russische overheid ligt niet bij de veiligheid van consumenten”, zegt Charles Lichfield van de Amerikaanse denktank Atlantic Council tegen nieuwszender CNN. „Binnen een jaar zal Rusland geen vitale luchtvaartindustrie meer hebben”, vult Richard Aboulafia van consultantsfirma AeroDynamic Advisory aan. Hij verwacht dat de positie van Russische luchtvaartmaatschappijen vergelijkbaar wordt met die van vliegbedrijven in door zware sancties getroffen landen als Iran en Noord-Korea.

Cruciaal

In het uitgestrekte Rusland zijn vliegverbindingen cruciaal voor het bedrijfsleven en de overheid. Als veel toestellen aan de grond komen te staan, kan dat de economie nog harder treffen.

Rusland gaat wel proberen om vliegtuigonderdelen uit andere landen te halen. Maar de experts verwachten dat China het niet zal aandurven om onderdelen van Airbus en Boeing naar het buurland door te sluizen. Volgens Valery Kudinov van de Russische overheidsinstelling voor de luchtvaart kunnen India en Turkije mogelijk wel een helpende hand bieden.

Airbus lijkt de problemen te hebben zien aankomen. De Europese vliegtuigmaker leverde in de eerste twee maanden van dit jaar nog snel 79 toestellen aan Rusland.

Leasetoestellen

Een probleem voor Rusland is ook dat in het buitenland geleaste vliegtuigen kunnen worden opgeëist door de leasemaatschappijen. De vrees bestaat dat de Russen een deel van deze toestellen niet gaan teruggeven aan de maatschappijen. Volgens Moskou is die angst echter ongegrond.