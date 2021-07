NS zet mes in Duitse dochter

Dat schrijft demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer. Hij heeft als aandeelhouder van NS de voorgenomen ingreep goedgekeurd. ,,Gelet op het feit dat de verschillende concessies nog acht tot twaalf jaar doorlopen is dit een onacceptabel perspectief. Het belang van de Nederlandse reiziger is hier niet mee gediend.”

Abellio kampt met financiële problemen door onder meer hogere personeelskosten en een reeks boetes die het bedrijf moet betalen omdat ,,contractueel overeengekomen prestatieafspraken” niet worden nagekomen. Boetes worden bijvoorbeeld uitgedeeld als het vervoerbedrijf niet volgens diensttijden rijdt.

Abellio Duitsland vervoert 275.000 reizigers per dag en heeft circa 3.000 medewerkers. Het bedrijf heeft tevergeefs maatregelen genomen om de kosten aan te passen, onder andere door kostenreductieprogramma’s.

,,De geplande herstructurering verloopt onder toezicht van een rechtbank, via een ’beschermingsschildprocedure’, een vorm die wij hier niet kennen”, zegt een woordvoerder van NS. ,,Het biedt zowel Abellio als de opdrachtgevers betere mogelijkheden tot het vinden van een oplossing. Het Duitse management krijgt de mogelijkheid om per werkmaatschappij en per concessie maatregelen te treffen en nieuwe maatwerkafspraken te maken met de opdrachtgever om zo tot een positieve exploitatie te komen of om concessies te beëindigen.”

Abellio krijgt voor de herstructurering een lening van 70 miljoen euro, die in de plaats komt van een eerder gedane toezegging van hetzelfde bedrag.