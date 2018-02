Kleine banken stappen wel in bitcoin

In Europa is een groep kleinere banken begonnen om cryptomunten te accepteren, ondanks de waarschuwing dat ze gebruikt worde voor witwassen en andere criminele activiteiten.

Beleggers krijgen toegang tot ico’s, de initial coin offerings of crowdfundingacties waarmee bedrijven of instellingen geld ophalen in ruil voor uit te geven tokens of cryptomunten.

’Grote mogelijkheden’

De Financial Times vond in Europa onder andere Vontobel en Falcon Bank, beide Zwitserse private banks. In Duitsland stelde zich Fidor Bank open voor de bitcoins en ico’s, en in Liechtenstein doet Bank Frck hetzelfde.

„Er zijn risico’s aan verbonden, maar eer zijn ook hele grote mogelijkheden”, aldus Ban Frick.

Volgens de zegman van Frick zijn de grote banken terughoudend met de cryptomunten omdat die niet snappen hoe bijvoorbeeld bitcoins werken.